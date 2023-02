Die Polizei musste eine Bombendrohung gegen die Oberschule in Quakenbrück aufklären. Foto: Christian Geers up-down up-down Polizei schickt Rechnung über 1.700 Euro Bombendrohung an Oberschule Quakenbrück wird teuer für drei Jugendliche Von Martin Schmitz | 03.02.2023, 15:29 Uhr | Update vor 16 Min.

Für ihre Bombendrohung gegen die Oberschule Artland in Quakenbrück am vergangenen Donnerstag stellt die Polizei drei Jugendlichen 1.700 Euro in Rechnung. Dies teilte am Dienstag ein Pressesprecher der Polizeiinspektion Osnabrück mit.