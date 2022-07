Um kurz nach Mitternacht wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in der Lortzingstraße in Quakenbrück gerufen. FOTO: Jens Ludmann up-down up-down Nachbarn riefen die Feuerwehr Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag in Quakenbrück Von Jens Ludmann | 01.07.2022, 00:59 Uhr | Update vor 1 Std.

Während des Gewitters über dem Osnabrücker Nordkreis ist in der Nacht zu Freitag ein Blitz in einem Haus in Quakenbrück eingeschlagen. Dadurch geriet der Dachstuhl des Hauses im Stadtteil Hakenkamp in Brand.