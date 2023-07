Das Sancho & Pancho in der Langen Straße in Quakenbrück bleibt vorerst geschlossen. Foto: Isabel Athmer up-down up-down Tapasbar von „Sajo“ Dzinic Neuer Betreiber gesucht: Sancho & Pancho in Quakenbrück geschlossen Von Isabel Athmer | 15.07.2023, 08:59 Uhr

„Geschlossen“ steht seit wenigen Wochen auf einem Zettel im Eingangsbereich des Sancho & Pancho in Quakenbrück. Weil er sich in Zukunft auf seine anderen Restaurants fokussieren wolle, habe sich Inhaber Safet „Sajo“ Dzinic dazu entschieden, die Tapasbar in der Langen Straße einem neuen Betreiber zu übergeben.