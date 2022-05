Das direkte Duell Stade gegen QTSV entscheidet die Meisterschaft. (Symbolbild) FOTO: Rolf Kamper Oberliga: Zu Gast in Stade Basketballerinnen des TSV Quakenbrück brauchen einen Sieg zum Titel Von Bernard Middendorf | 20.05.2022, 18:28 Uhr

Showdown in der Oberliga Niedersachsen/Bremen: Ein „echtes“ Endspiel wünscht sich jeder Spielplangestalter. Genau das steht an, wenn am Samstag, 21. Mai 2022, um 19 Uhr die Basketball-Damen des VfL Stade und des TSV Quakenbrück aufeinandertreffen.