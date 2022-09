Nach der Niederlage in Bremerhaven wartet auf den TSV Quakenbrück nun ein Spiel in der Artland-Sporthalle. Symbolfoto: Rolf Kamper up-down up-down Regionalliga: Hagener SV kommt Quakenbrücker Basketballer freuen sich auf erstes Heimspiel der Saison Von Bernard Middendorf | 30.09.2022, 15:49 Uhr

Eine bittere Auftaktniederlage – wenn auch mit dezimierter Besetzung – an der Nordseeküste: Diese Scharte wollen die Regionalliga-Basketballer des TSV Quakenbrück auswetzen, wenn es am Samstag, 1. Oktober 2022, (15 Uhr) in der Artland-Sporthalle gegen den Hagener SV geht.