Quakenbrücks Mathis Elbers (links) versucht sich einen Rebound zu angeln. FOTO: Archiv/Rolf Kamper Regionalliga: Westerstede kommt Basketballer des TSV Quakenbrück vor drittem Heimspiel in Folge Von Bernard Middendorf | 24.03.2022, 17:53 Uhr

Am Freitag, 25. März 2022, treten die Regionalliga-Korbjäger des TSV Quakenbrück um 20 Uhr in der Artland-Sporthalle gegen TSG Westerstede II an. Die Gastgeber könnten sich mit einem Erfolg um drei Tabellenplätze verbessern.