Alen Blakaj (in Weiß) und die JBBL-Korbjäger der Young Rasta Dragons treffen im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft (Samstag, 12.30 Uhr) auf Eintracht Frankfurt/Fraport Skyliners. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down JBBL- und NBBL-Team mit dabei Basketballer der Young Rasta Dragons freuen sich aufs Top4 in Frankfurt Von Bernard Middendorf | 26.05.2023, 14:06 Uhr

Beide Mannschaften der Young Rasta Dragons haben am Pfingstwochenende 2023 die große Chance, Deutscher Meister zu werden. Beim Top4-Turnier in Frankfurt treffen die JBBL-Basketballer am Samstag, 27. Mai 2023, im Halbfinale um 12.30 Uhr auf die Fraport Skyliners. Die NBBL-Jungdrachen spielen am gleichen Tag um 17.30 Uhr gegen das Team Urspring. Die Endspiele steigen Sonntag um 11 Uhr und 14 Uhr.