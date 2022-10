Für Hanna Kirchner (mit Ball) und den TSV Quakenbrück begann das „Abenteuer 2. Regionalliga“ mit einer 39:78-Pleite. Foto: Rolf Kamper up-down up-down TV Vörden deutlich überlegen Basketballerinnen des TSV Quakenbrück verlieren Derby Von Bernard Middendorf | 11.10.2022, 18:53 Uhr

Zu einer harten Prüfung geriet die Premiere in der 2. Regionalliga Nord-West für die Basketballerinnen des TSV Quakenbrück. Der TV Vörden machte vom ersten Sprungball an Druck in der Verteidigung, lag schon zur Halbzeit mit 49:24 vorn und gewann das Derby überlegen mit 78:39.