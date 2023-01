Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison verloren Marvin Möller (mit Ball) und der TSV Quakenbrück in Bramsche mit 84:105. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Vor dem Derby gegen Bramsche TSV Quakenbrück kassiert Punktabzug in der 2. Regionalliga Von Bernard Middendorf | 20.01.2023, 14:29 Uhr

Es liegt Spannung in der Luft, wenn es am Samstag, 21. Januar 2023, um 16 Uhr in der 2. Basketball-Regionalliga Nord-West zum Rückspiel zwischen dem TSV Quakenbrück und dem TuS Bramsche kommt. Nach einem Punktabzug brauchen die abstiegsbedrohten Quakenbrücker dringend Punkte.