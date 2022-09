Auf dieser Ackerfläche im Nordwesten Quakenbrücks sollen 51 Grundstücke für Einzel- und Doppelhäuser ausgewiesen werden. (Archivfoto) Foto: Björn Thienenkamp up-down up-down Wohnpark Vehrer Hagen Grünes Licht für neues Baugebiet in Quakenbrück im zweiten Anlauf? Von Mirko Nordmann | 18.09.2022, 11:05 Uhr

Im Wohnpark Vehrer Hagen, in dem 51 neue Baugrundstücke entstehen, setzt die Stadt Quakenbrück neue Maßstäbe in Sachen Klima- und Umweltschutz. Am Montag, 19. September, beschäftigt sich der Bauausschuss zum zweiten Mal mit dem Satzungsbeschluss des Bebauungsplans, nachdem es im April zum Streit im Stadtrat gekommen war.