Buckel und Senken hatten den Bahnübergang Niedersachsenstraße in Quakenbrück in eine „Sprungschanze" verwandelt. Derzeit lässt die Bahn dieses Hindernis beseitigen. Bahn beseitigt Hindernisse Ein Bahnübergang in Quakenbrück bleibt länger gesperrt Von Christian Geers | 17.11.2022, 10:57 Uhr

Spätestens am Samstag, 19. November 2022, sollen die Bahnübergänge zwischen Badbergen und Quakenbrück wieder für den Verkehr freigegeben werden. Nur für die Überquerung in der Niedersachsenstraße in Quakenbrück gilt das noch nicht.