Feuerwehr ist im Einsatz Bagger beschädigt Gasleitung in Menslage Von Martin Schmitz | 23.02.2023, 15:43 Uhr

Bei Bauarbeiten am Bruchweg in Menslage hat ein Bagger am Donnerstagnachmittag eine Gasleitung beschädigt. Gast tritt aus, die Feuerwehr ist im Einsatz.