Vor fast genau einem Jahr hat Werner Meier die UWG Badbergen verlassen. Jetzt ist er in die FDP eingetreten. „Mir war immer klar, in welche Richtung es gehen würde“, sagt er. Weil die UWG aber ein Verein ist und es entsprechende Kündigungsfristen bei einem Austritt gibt, habe er diese abgewartet, eher er in seine neue Partei eingetreten ist.

In der Zusammensetzung der Ausschüsse werde sich sowohl auf Gemeinde- als auch Samtgemeindeebene durch seinen Parteiwechsel nichts ändern, betont er. „Es gibt keine Verschiebungen, das war mir wichtig.“ Im Rat sitzt mit Michael Osing nur ein weiterer Vertreter der FDP. Die Gruppenfraktion aus CDU, UWG und FDP hält jedoch mit neun Sitzen die Mehrheit gegenüber der SPD/Grünen-Gruppe (sechs Sitze).

Für die Mitgliedschaft zur FDP hat er sich aus verschiedenen Gründen entschieden. Zum einen möchte er ungern parteilos bei der nächsten Wahl antreten. Zum anderen habe die UWG in den vergangenen sieben Jahren immer gut mit der FDP zusammengearbeitet. „Ich habe die Arbeitsweise und Vorbereitung auf Sitzungen bei der FDP kennen und schätzen gelernt“, sagt Meier. „Es war ein gutes Betriebsklima und wir haben viele Gemeinsamkeiten.“ Außerdem würden alle Meinungen innerhalb der Gruppe akzeptiert und es seien auch Enthaltungen möglich.

Dass die FDP bei den vergangenen Landtagswahlen Niederlagen einstecken musste, schreckt Meier dabei nicht ab. Er sieht vor allem die Arbeit der FDP auf kommunaler Ebene und da gelinge es immer besser, Themen anzuregen, die auch von den anderen Parteien durchaus wohlwollend aufgenommen werden.

In Badbergen stehen viele Themen an

Auch an seinem Ehrenamt als Bürgermeister werde die neue Partei nichts ändern, ist Meier überzeugt. Und da kommt auf die Gemeinde in den nächsten Monaten noch viel zu, erzählt er. Ob der Breitbandausbau, Wohngebiete, Gewerbegebiete oder der Straßenausbau: „Es hat noch nie so viele aktuelle Themen gegeben wie jetzt.“ Dafür müsste dann auch noch viel Geld in die Hand genommen, gleichzeitig aber auch Fördermittel eingeworben werden.

„Mein Motto ist, verlange von keinem anderen das, was du nicht auch leisten kannst.“ Werner Meier

Deshalb ist Werner Meier, der mittlerweile im Ruhestand ist, auch sehr häufig in der Gemeinde. „Mein Motto ist, verlange von keinem anderen das, was du nicht auch leisten kannst.“ Deshalb investiert er viel Zeit in das Ehrenamt. Dass er es nicht allen recht machen kann, ist ihm dabei sehr bewusst. „Ich bin für 79 Quadratkilometer zuständig“, betont er.

Für ihn ist die Arbeit als Bürgermeister „die Krone des Ehrenamtes“, denn er hat schon viele Ehrenämter bekleidet. Sollte er bei der nächsten Wahl keine Mehrheit mehr haben, ist das für auch kein Problem, auch wenn er es gerne macht. Bis dahin will er in Badbergen aber noch viele Themen angehen - und dabei soll aus seiner Sicht seine neue Partei keine große Rolle spielen.