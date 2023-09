In der Esslinger Heide in Badbergen kam ein Auto in der Samstagnacht gegen 2.45 Uhr von der Straße ab. Beim Aufprall brach das Fahrzeug durch das Brückengeländer am Straßenrand und landete nach Informationen der Polizei Bersenbrück im dahinterliegenden Grother Kanal.

Beide Insassen waren den Beamten zufolge alkoholisiert. Beim Fahrer wurde eine Blutprobe durchgeführt. Durch den Unfall wurde einer von ihnen leicht und der andere schwer verletzt. Beide wurden in das Quakenbrücker Krankenhaus eingeliefert.

Anschließend wurde das beschädigte Auto aus dem Kanal gezogen. Da aus dem Autowrack Öl in das Wasser austrat, waren am Samstagvormittag Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Mitarbeiter des Bauhofes am Unfallort. Sie waren mehrere Stunden damit beschäftigt, das Öl aus dem Gewässer zu entfernen. Die Straßenmeisterei wird zudem prüfen, inwieweit das Brückengeländer gesichert werden muss.