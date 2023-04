Die Autoharp klingt voll wie zwei Gitarren oder zart wie eine Zither, sagt Alexandre Zindel. Foto: Alexandre Zindel up-down up-down Folk, Chansons, Blues und Lieder Autoharpspieler Alexandre Zindel gastiert in Quakenbrück Von noz.de | 18.04.2023, 10:20 Uhr

Alexandre Zindel ist der einzige professionell tourende Autoharpspieler und Sänger in Deutschland. Am Samstag, 22. April 2023, präsentiert er in Quakenbrück bekannter Folksongs, Chansons, Blues und Lieder.