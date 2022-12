In zwei Abschnitten soll die Friedrich-Ebert-Straße in Quakenbrück saniert werden. Dazu gehört auch die Umgestaltung der Kreuzung im Bereich der Langen Straße (Bild). Archivfoto: Christian Geers up-down up-down Schmalere Fahrbahn und Grünstreifen Das sind die Pläne für die Friedrich-Ebert-Straße in Quakenbrück Von Christian Geers | 08.12.2022, 10:46 Uhr

Die Friedrich-Ebert-Straße in der Innenstadt von Quakenbrück gehört zu den Holperpisten, die die Stadt in den kommenden Jahren auf Vordermann bringen will. Nun liegt ein Ausbauplan auf dem Tisch.