Übergabe des Bauantrags durch Geschäftsführer Dieter Einsiedel (Zweiter von links) an Bürgermeister Dietmar Berger. Mit dabei waren Prokurist Torsten Hibbeler und die zuständige Projektmanagerin Natalie Egger. Knapp fünf Monate später möchte das FOTO: Archiv up-down up-down Aus für Betreutes Wohnen Badberger Millionenprojekt gescheitert Von Elisabeth Gadeberg | 20.07.2013, 13:26 Uhr

Es klang vielversprechend: betreutes Wohnen in einer Stadtvilla. „Selbstständig und doch nicht allein“ titelte das „Bersenbrücker Kreisblatt in seiner Ausgabe vom 14. Februar dieses Jahres. Zwei Tage zuvor, am 12. Februar, war der Bauantrag für das 2,3-Millionen-Projekt gestellt worden. Fünf Monate später dann die Erkenntnis: Das Projekt ist geplatzt. Wie bereits am 14. Mai, also nur kurze Zeit nach der Übergabe des Bauantrags, im persönlichen Gespräch angekündigt, teilt die Firma Einsiedel der Gemeinde am 2. Juli per Einschreiben ihren Rücktritt vom Kaufvertrag mit.