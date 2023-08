„Wie im vergangenen Jahr wird es wieder einen sportlichen Wettkampf geben, an dem sich alle Fans, ob jung oder alt, beteiligen können“, stellen die Drachen in Aussicht. Um den Ablauf einhalten zu können, bitten sie all diejenigen, die am sportlichen Wettbewerb teilnehmen möchten, pünktlich um 11 Uhr vor Ort zu sein. Aber auch wer sich nicht beteiligt, ist zum Besuch eingeladen.

Gemeinsam mit Fans bilden je zwei Dragons-Spieler eine Mannschaft und treten in einem „Spiel ohne Grenzen“ gegen andere an. Bei der Anmeldung werden Fans in die Teams eingewiesen. Sie können sich nach der Eröffnung durch Dragons-Geschäftsführer Marius Kröger bei unterschiedlichsten sportlichen Herausforderungen miteinander messen.

Adlerschiessen für den Nachwuchs

Nachdem sämtliche Teams die Stationen durchlaufen haben, werden im großen Finale die Sieger ermittelt. Für jüngere Dragons-Fans wird es ein Adlerschießen geben, bei dem der Drachenkönig oder die -königin ermittelt wird. Auf die Gewinner warten Tickets für Pro-A-Heimspiele, Trikots und weitere Giveaways.

Die Tickets für den „Tag der Fans“, der vor Ort von den Flames-Cheerleadern, den Fanclubs Dragonfire, Dragon Wall und Forza Dragons sowie dem QTSV unterstützt wird, sind kostenlos. Man bekommt sie unter diesem Link.