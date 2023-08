Nachwuchs steigt in den Sulky Premiere für die Minitraber beim Artländer Renntag in Quakenbrück Von Alexandra Lüders | 24.08.2023, 11:54 Uhr Beim Artländer Renntag 2023 in Quakenbrück wird auch die zehnjährige Henriette Arkenau mit ihrem Pony Biene an den Start gehen. Erstmals sind Minitraber beim Renntag im Programm. Foto: Silja Arkenau up-down up-down

Premiere im Haseparkstadion in Quakenbrück: Beim Artländer Renntag am 3. September 2023 gehen nicht nur die großen Traber an den Start, sondern auch der Nachwuchs. Beim Artländer Minitraber-Cup zeigen Kinder und Jugendlichen mit ihren Ponys ihr Können. Für die Traberfamilie Arkenau aus Lohne-Märschendorf ist der Renntag in Quakenbrück fast ein Heimspiel.