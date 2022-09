Tierrechtsaktivisten, die in Quakenbrück ihr Camp aufgeschlagen haben, blockieren derzeit die Ammerland Molkerei in Oldenburg. Foto: NWM-TV up-down up-down Aktionscamp in Quakenbrück Tierrechtsaktivisten von Animal Rebellion blockieren Ammerland Molkerei in Oldenburg Von Nina Strakeljahn | 23.09.2022, 13:30 Uhr

Sie hatten es angekündigt und nun auch in die Tat umgesetzt: Die Tierrechtsaktivisten von Animal Rebellion, die in Quakenbrück ihr Aktionscamp aufgeschlagen haben, blockieren seit Freitagmorgen die Molkerei Ammerland in Oldenburg.