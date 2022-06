Für die geplante 380-kV-Leitung sind zwischen Quakenbrück und Merzen mehr als 50 Stahlgittermasten erforderlich. Ans Netz gehen soll die Stromtrasse im Jahr 2027 (Symbolfoto). FOTO: dpa/Sebastian Kahnert Drei Infoveranstaltungen geplant Amprion stellt Trasse für Stromleitung durch Osnabrücker Nordkreis vor Von Christian Geers | 22.06.2022, 13:51 Uhr

2027 soll die 380-Kilovolt-Höchstspannungsleitung von Conneforde nach Merzen in Betrieb genommen werden. Im dritten Quartal 2022 will Netzbetreiber Amprion in das Genehmigungsverfahren einsteigen. Zuvor sind Infoveranstaltungen in Quakenbrück, Bersenbrück und Merzen geplant.