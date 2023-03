Alljährlich wird am 8. März vor dem Rathaus der Samtgemeinde Bersenbrück die Fahne zum Internationalen Frauentag gehisst. Archivfoto: Samtgemeinde up-down up-down Vortrag und Ausstellungen Aktionen zum Weltfrauentag 2023 in Bersenbrück und Quakenbrück Von noz.de | 04.03.2023, 16:10 Uhr

Am 8. März wird jährlich weltweit der Internationale Frauentag begangen, um an diesem Tag auf die Gleichstellung der Geschlechter und auf Frauenrechte aufmerksam zumachen. Auch in der Samtgemeinde Artland und der Samtgemeinde Bersenbrück finden dazu Aktionen statt.