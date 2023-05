Daniel de Oliviera Prudêncio, Friedhelm Saathoff und Joachim Meyer (von links) stehen in den Startlöchern. Foto: Maike Rondorf up-down up-down Premiere am 1. Juni 2023 „After Work“ in Quakenbrück: Kultparty kehrt in die Stadt zurück Von Isabel Athmer | 28.05.2023, 11:03 Uhr

An jedem ersten Donnerstag im Monat laden Friedhelm Saathoff, Joachim Meyer und Daniel de Oliviera Prudêncio zur „After Work“ ins Hotel Hagspihl in Quakenbrück ein – und lassen damit eine alte Tradition aufleben. Los geht es am 1. Juni 2023, gefeiert wird von 18 bis 24 Uhr.