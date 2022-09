Rollende Raritäten sind wieder auf Gut Vehr in Quakenbrück zu bewundern. Archivfoto: Bernard Middendorf up-down up-down Am 25. September 2022 Wieder Oldtimer-Treffen auf Gut Vehr in Quakenbrück Von Bernard Middendorf | 20.09.2022, 12:25 Uhr

Wachsende Zuschauerzahlen verzeichnet in Quakenbrück jedes Jahr eine Veranstaltung, die die Herzen der Schnauferl-Freunde höher schlagen lässt: Am Sonntag, 25. September 2022, um 10 Uhr startet auf Gut Vehr zum sechsten Mal das Old- und Youngtimer-Treffen.