40 Jahre Gemeindepokalkegeln in Badbergen - da gab es schon viele Überraschungen

Sport, Spaß und Spannung prägen das Gemeindepokalkegeln in Badbergen bereits seit 1983 und auch 40 Jahre später beteiligen sich noch viele Klubs am Kampf um die Trophäen. Der Initiator, Helmut Behnke, erinnert sich an die Anfänge.