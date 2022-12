Im Kreisverkehr Wohldstraße/Bremer Straße in Quakenbrück endete die Trunkenheitsfahrt eines 36-jährigen aus Quakenbrück. Foto: NWM-TV up-down up-down Alkohol am Steuer 36-Jähriger aus Quakenbrück fährt Auto in Kreisverkehr zu Schrott Von Christian Geers | 11.12.2022, 11:49 Uhr

Mitten in einem Kreisverkehr in Quakenbrück kommt am frühen Samstagmorgen ein Auto zum Stehen. Als die Polizei am Unfallort eintrifft, ist der Fahrer verschwunden. Doch die Beamten können ihn ermitteln und den Hergang der Alkoholfahrt klären.