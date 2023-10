In seinem Buch „On Air. Erinnerungen an mein Leben mit der Musik“, das im Mai 2023 erschien, blickt Peter Urban zurück auf sein Leben. Er ist viel herumgekommen in der Welt, hat viele berühmte Musiker getroffen, Harry Belafonte, Bruce Springsteen, Yoko Ono und Keith Richards interviewt, und bis heute hat er ein Talent, Geschichten über Musik zu erzählen und Musik zu erklären.

Bekannt machten ihn seine Radiosendungen für den Norddeutschen Rundfunk, Kultstatus erreichte er als als deutsche Stimme des Eurovision Song Contest (ESC), den er im Mai 2023 zum 25. und letzten Mal kommentierte.

Als Jugendlicher auf Tour mit den „Quaktown Rhythm Kings“

Doch gespannt dürfte das Publikum in Quakenbrück sein, wie Peter Urban seine Kindheit in der Kleinstadt im Osnabrücker Land erlebt hat. 1948 wird Peter Urban in Bramsche geboren, 1959 zieht die Familie um nach Quakenbrück. In eine Stadt, die Urban im Buch – alle Quakenbrücker werden ihm zustimmen – „im Gegensatz zum nüchternen Bramsche eine architektonische Perle“ nennt.

In Quakenbrück ist Peter Urban (links) immer mal wieder zu Gast – so wie im November 2019 als Gast der Artland-Akademie Quakenbrück. Archivfoto: Bernard Middendorf Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

In der Burgmannstadt besucht Peter Urban das Artland-Gymnasium Quakenbrück. Und es ist die Musik, die ihn fasziniert. Mit der Jazz-Formation „Quaktown Rhythm Kings“ sorgen Urban und seine Freunde auch im „Bersenbrücker Kreisblatt“ für Schlagzeilen. 1965 gewinnt die Band beim „Jazz Jamboree“ in Osnabrück, einem damals bekannten Jazz-Wettbewerb, den ersten Platz.

Diese und andere Erinnerungen hat Peter Urban in seinem Buch beschrieben. Und eben auch seine erste Begegnung mit dem Radio, an jenem 4. November 1961, als der NDR einen Sonntagsgottesdienst aus Quakenbrück übertrug, bei dem er als Messdiener in St. Marien die Handglocken läutete – „mit einer solchen Kraft und Inbrunst wie nie zuvor“.

In der St.-Marien-Kirche am Marktplatz in Quakenbrück stellt der 75-jährige Hamburger seine Autobiografie „On Air. Erinnerungen an mein Leben mit der Musik“. vor Die Lesung auf Einladung der katholischen Pfarreiengemeinschaft im Artland in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Thoben und dem Förderverein des Stadtmuseums Quakenbrück, beginnt um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Musikalisch begleitet wird der Abend von der Schulband des Artland-Gymnasiums Quakenbrück.

TEASER-FOTO: dpa