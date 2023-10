Ausbildung und Hochschule Diese 16 Absolventinnen haben ihr duales Pflege-Studium in Quakenbrück geschafft Von noz.de | 18.10.2023, 11:06 Uhr Die Absolventinnen des dualen Studiengangs Bachelor in Pflege freuten sich mit dem Dozententeam und der Quakenbrücker Bürgermeistern Tülay Tsolak (vorne links). Foto: CKQ/Böning up-down up-down

Insgesamt 16 Absolventinnen haben ihren sogenannten Pflege-Bachelor geschafft. Sie wurden nun in Quakenbrück verabschiedet und starten in Krankenhäusern oder als Dozentin an einer Pflegeschule.