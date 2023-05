Workshops gehören zur elften Auflage der Sambanale in Badbergen dazu. Darin können die Teilnehmer ihr Können verfeinern. Archivfoto: Björn Thienenkamp up-down up-down Interview mit Birgit Schmitz 11. Sambanale in Badbergen: Neustart nach drei Jahren Corona-Zwangspause Von Björn Thienenkamp | 30.05.2023, 10:00 Uhr

Seit 2019 hat es keine Sambanale mehr in Badbergen gegeben. Am Samstag, 10. Juni 2023, und Sonntag, 11. Juni 2023, zieht mit der elften Auflage wieder lateinamerikanisches Flair in das Artlanddorf ein. Die Organisation liegt in den Händen von Birgit Schmitz und Carsten Mohring. Während Mohring für die musikalische Seite und den Kontakt zu Musikern und Gruppen zuständig ist, kümmert sich Schmitz um alle anderen organisatorischen Dinge. Wie umfangreich diese Aufgabe ist, haben wir im Gespräch mit ihr erfahren.