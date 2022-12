Beim Treckertreck der Schlepperfreunde Schiplage ging es am Sonntag weihnachtlich zu. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Auf Lichtertour durch Schiplage So wundervoll funkelt der weihnachtliche Treckertreck in Melle Von Tanja Korte | 12.12.2022, 16:33 Uhr

Am Sonntag wurde es in Schiplage-St. Annen weihnachtlich: Der Treckertreck der Schlepperfreunde Schiplage startete um 16.30 Uhr mit seiner inzwischen dritten Tour durch den Ort. So manches Gerät beeindruckte dort durch seine kreative Beleuchtung.