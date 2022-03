Endlich wieder größere öffentliche Veranstaltungen: Ein Zeichen der Hoffnung könnte etwa das Osterfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Schledehausen sein. Die Planungen haben begonnen - endgültig entschieden wird in zwei Wochen. (Symbolbild) FOTO: dpa/Peter Steffen Was soll 2022 in Bissendorf laufen? Vereine und Verbände wagen erste vorsichtige Planungsschritte Von Johanna Kollorz | 08.03.2022, 06:30 Uhr

Blauer Himmel, Sonne, Vogelgesänge und erstes zartes Grün. Angesichts solcher Frühlingsboten und in Aussicht stehender Lockerungen wächst auch in Bissendorf der Drang der Vereinsaktiven endlich wieder etwas auf die Beine zu stellen – und dennoch hängt vieles in der Luft…