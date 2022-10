Das Kriegerehrenmal am Bucksturm wurde vor 100 Jahren eingeweiht. Foto: Ansichtskarte (1939) des Verlags Hubert Schorn, Sammlung Helmut Riecken. up-down up-down Inflation im Oktober 1922 immer schlimmer Vor 100 Jahren wird in Osnabrück ein Ehrenmal für die gefallenen Kämpfer eingeweiht Von Joachim Dierks | 26.10.2022, 16:46 Uhr

Am 1. Oktober 1922 wird nach mannigfachen Verzögerungen das Denkmal für die Gefallenen der Osnabrücker Regimenter am Bucksturm eingeweiht. Unter dem Trauergeläute aller Kirchen der Stadt geben sich die Spitzen von Regierung, Stadt, Kirchen und Kultureinrichtungen ein Stelldichein und halten die dem Geist der Zeit entsprechenden Ansprachen, in denen Kriegsopfer und Heldentod verklärt werden.