02.05.2022

Jeder Straßenzug hat seinen Wimpel am hydraulisch absenkbaren Jahreszeitenbaum. Auf der Spitze springt das Niedersachsen-Ross, nachts von vier LED-Leuchten angestrahlt. Kosten von rund 90.000 Euro Von den Bürgern umgestaltet: Neuer Kirchplatz in Icker eingeweiht

Großes Lob von allen Seiten gab es am Wochenende für den neuen Kirchplatz in Belm-Icker. Entstanden ist er in Zusammenarbeit von Bürgerverein und katholischer Kirchengemeinde. Ein zentrales Anliegen: Aufenthaltsqualität.