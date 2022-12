Gemeinsam geht es besser voran – Anwohner, Interessenten und Ladenbesitzer in Osnabrück versuchen „ihre“ Johannisstraße lebenswerter zu machen. Foto: Carolin Hlawatsch up-down up-down Für weniger Müll und mehr Miteinander Viele fleißige Helfer beim Straßenputz in der Osnabrücker Johannisstraße Von Carolin Hlawatsch | 01.12.2022, 11:20 Uhr

„Wir putzen uns heraus!“, lautete das Motto der Straßenputz-Aktion am Mittwoch in der Osnabrücker Johannisstraße. Zahlreiche Interessenten, Anwohner und Geschäftsleute packten mit an.