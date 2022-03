Fleißig wurden in Lingen Hilfsgüter und Spenden gesammelt. FOTO: Sebastian Hamel Grenzenlose Hilfsbereitschaft am Georgianum Ukraine-Spendenaktion an Lingener Schule: Zuspruch übertrifft alle Erwartungen Von Sebastian Hamel | 06.03.2022, 11:45 Uhr

Soforthilfe für die Menschen im Krieg in der Ukraine: Das war der Ansporn für die Schulgemeinschaft am Gymnasium Georgianum in Lingen, um am Samstag Hilfsgüter und Geldspenden zu sammeln.