Teleradiologie in Westerkappeln? Hausarzt Dr. Steffen Grüner sammelt online Unterschriften für Modellprojekt Von Frank Klausmeyer | 24.03.2022, 10:04 Uhr

Die Bemühungen für den Aufbau einer Teleradiologie in Westerkappeln sind doch noch nicht am Ende. Wenige Tage, nachdem Dr. Michael Schlathölter nach einem ablehnenden Schreiben von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann für sich persönlich einen Schlussstrich zog, hat jetzt sein Kollege Dr. Steffen Grüner eine Online-Petition gestartet. Kritisch zu Wort in der Debatte meldet sich auch einmal mehr der Westerkappelner Landtagsabgeordnete Frank Sundermann.