Vor dem Stüvehaus am Heger Tor wacht Johann Carl Bertram Stüve in Bronze über seine Osnabrücker. FOTO: Joachim Dierks Zum 150. Todestag Tagung in Osnabrück Die Eisenbahn war Johann Carl Bertram Stüve nicht geheuer Von Joachim Dierks | 15.04.2022, 11:11 Uhr

Was haben Johann Carl Bertram Stüve und Boris Pistorius gemein? Beide waren sowohl (Ober-)Bürgermeister ihrer Heimatstadt als auch Innenminister in Hannover. 160 Jahre vor Pistorius hat wohl kein anderer Bürgermeister im 19. Jahrhundert die Entwicklung der Stadt Osnabrück so entscheidend geprägt wie Stüve.