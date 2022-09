Der fehlergespickte Trainingsraum ist voll von offensichtlichen und versteckten Gefahrenquellen. Foto: Krankenhaus Meppen up-down up-down Kleine Fehler und katastrophale Folgen „Room of Horrors“ im Krankenhaus Ludmillenstift Meppen Von Carola Alge | 22.09.2022, 07:12 Uhr

Krankenhäuser sind in der Regel keine Orte, die man gern aufsucht. Wenn dann noch vom „Room of Horrors“ am Ludmillenstift in Meppen die Rede ist, dürfte das manchem den Angstschweiß auf die Stirn treiben.