Die Neue Mühle (rechts) an Hase und Kollegienwall sucht im Juni 1922 einen neuen Pächter. FOTO: Ansichtskarte aus der Sammlung Helmut Riecken. Vor 100 Jahren in Osnabrück Juni 1922: Trauer um Rathenau, Guttempler-Party und ein Polizist als Grüßonkel Von Joachim Dierks | 18.06.2022, 12:31 Uhr

Vor 100 Jahren wurde der deutsche Außenminister Walter Rathenau in Berlin von rechtsradikalen Terroristen ermordet. Auch in Osnabrück schlägt die Tat, zu der es am 24. Juni 1922 kommt, hohe Wellen. Großflächige Plakate an allen Litfaßsäulen rufen zur Teilnahme an einem Trauer- und Protestmarsch auf, der sich vom Niedersachsenplatz aus in Bewegung setzt und in einer Großkundgebung auf dem Ledenhof endet.