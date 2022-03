Wollen unbedingt helfen: Martha und Roman Partikewitsch. Mutter und Sohn mit ukrainischen Wurzeln bieten Geflüchteten in Pye eine Unterkunft. FOTO: Tom Bullmann Roman Partikewitsch bedankt sich Musiker und Filmemacher will geflüchtete Ukrainer nach Osnabrück einladen Von Tom Bullmann | 09.03.2022, 14:26 Uhr

Weil er in den 80er Jahren mit seiner Familie herzlich in Osnabrück aufgenommen wurde, will Roman Partikewitsch, Musiker und Dolmetscher mit ukrainischen Wurzeln, diese Hilfsbereitschaft jetzt an Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet zurückgeben.