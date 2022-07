Ein Mitarbeiter des Jobcenters Osnabrück soll sich an Hartz-IV-Empfängern bereichert haben. Der Prozess gegen den 44-jährigen Leistungssachbearbeiter startet am 7. Juli vor dem Amtsgericht Osnabrück. FOTO: Sandra Dorn (Archivfoto) up-down up-down Prozess vor Amtsgericht Osnabrück Sachbearbeiter des Jobcenters Osnabrück soll Hartz-IV-Empfänger abgezockt haben Von Jean-Charles Fays | 02.07.2022, 10:51 Uhr | Update vor 48 Min.

Hat ein Jobcenter-Mitarbeiter Arbeitslose abgezockt? Das wird einem 44-jährigen Osnabrücker in einem Prozess vor dem Amtsgericht Osnabrück vorgeworfen, der am 7. Juli beginnt. Das Gericht spricht von Bestechlichkeit in sieben Fällen. Wir erklären, wie genau der Leistungssachbearbeiter mehrere Hartz-IV-Empfänger betrogen haben soll.