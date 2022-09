Auf diesem Foto sind Graceland mit einem Streichquartett zu sehen, in der Martinikirche Buer werden sie zusätzlich von einer Band unterstützt. Foto: Graceland up-down up-down Meller Kulturherbst Hommage an Simon & Garfunkel: Graceland kommt mit Streichern nach Buer Von Tanja Korte | 27.09.2022, 13:44 Uhr

Das Duo Graceland tritt nach mehrmaligen Verschiebungen am 21. Oktober in Melle-Buer auf. Auf dem Programm stehen die bekanntesten Werke des US-Duos Simon & Garfunkel. Von „The Sound Of Silence“ bis „Cecilia“ sind viele Klassiker dabei.