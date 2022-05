Die Glaner Jungs und ihre Freunde freuen sich, dass sie endlich wieder Leben ins ihren Glaner Dorfkern bringen können. FOTO: Susanne Pohlmann Start mit Doc Moralez Live-Musik auf dem Thie: In Glane ist wieder etwas los Von Susanne Pohlmann | 23.05.2022, 09:09 Uhr

Nach zwei Jahren Zwangspause gibt es auf dem Thieplatz in Glane endlich wieder Live-Musik, einen Klönschnack unter Nachbarn und viel Spaß ohne Maske und Abstand. In’n Duorpe is wäh wat lös, ein Motto, das selten so wahr war.