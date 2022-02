Die neue Produktionshalle in Meppen ist 4.000 Quadratmeter groß und 14 Meter hoch. FOTO: Carola Alge Neue Produktionshalle mit fünf Schweißrobotern Kuipers Technologies investiert sieben Millionen Euro am Standort Meppen Von Carola Alge | 17.02.2022, 09:02 Uhr

Das Unternehmen Kuipers Technologies hat an seinem Standort Meppen-Hüntel eine neue moderne Produktionshalle in Betrieb genommen. In den vergangenen Monaten wurde die Halle mit den modernsten Anlagen ausgestattet und im Testbetrieb gefahren.