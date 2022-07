Die sieben Wallenhorster Kindertagesstätten in katholischer Trägerschaft - hier der Franziskus-Kindergarten Lechtingen - werden sich in Kürze in einem Kirchengemeindeverband wiederfinden. FOTO: Marcus Alwes (Archiv) up-down up-down Kirchengemeindeverband in Gründung Katholische Kitas in Wallenhorst sollen künftig zentral geleitet werden Von Joachim Dierks | 15.07.2022, 11:57 Uhr

Die sieben Wallenhorster Kindertagesstätten in katholischer Trägerschaft werden sich in Kürze in einer neuen Organisationsstruktur wiederfinden. Bislang wurden sie von den jeweiligen Kirchengemeinden betreut. Im Aufbau befindet sich jetzt ein zentrales Management in Form eines Kirchengemeindeverbands.