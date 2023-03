Kaninchen sollten nie einzeln, sondern immer mindestens als Duo gehalten werden. Ein Großteil ihres Verhaltensrepertoires ist auf das Zusammenleben mit Artgenossen ausgerichtet, da sie in der Natur stets in Gruppen leben. Kaninchen in Einzelhaltung werden schneller krank und neigen zu Verhaltensstörungen.

Foto: Carolin Hlawatsch