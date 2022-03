Am Eingang gibt es die Bändchen, nachdem die Security den Impfstatus der Besucher gecheckt hat. FOTO: Gerd Mecklenborg Wegen Corona gilt 3G-Regel Die Menschen genießen die Frühjahrskirmes in Meppen Von Gerd Mecklenborg | 26.03.2022, 15:47 Uhr

Auf dem Veranstaltungsgelände am Nagelshof in Meppen ist ordentlich etwas los. Die Frühjahrskirmes lockt dort die Besucher an.