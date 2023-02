Endlich wieder IHS-Fasching: Mit schrillen und ausgefallenen Kostümen wurde im Nordlicht wieder ausgelassen getanzt und gefeiert. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Fasching in Rostock 45. IHS-Fasching kann nach zwei Jahren Pause stattfinden Von Jonna Richter | 26.02.2023, 14:18 Uhr

Mit dem Schlachtruf „Tribble-Bums“ stieg für viele Fasching-Begeisterte am Sonnabend im Nordlicht in Lichtenhagen der traditionelle IHS-Fasching. In diesem Jahr wurden die Highlights der letzten Jahre im Programm wieder aufgegriffen.