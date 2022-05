Schmaler Weg rund um den Pappelsee in Osnabrück: Hier können Menschen und Hunde aneinandergeraten. FOTO: Jann Weber Immer wieder Stress mit Hunden Osnabrücker Pappelsee: Kombi aus Leinenpflicht und freiem Auslauf? Von Jann Weber | 13.05.2022, 12:02 Uhr

26 Unterschriften für einen ganzjährigen Leinenzwang für Hunde am Pappelsee: Was Anwohner auf dem schmalen Weg rund das Gewässer in der Wüste beobachten und erleben, empört sie. Zwei Politikerinnen aus dem Stadtteil haben sich eine Lösung überlegt.