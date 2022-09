Hilke Vinke und ihre Töchter Josefine und Charlotte aus Hilter-Wellendorf sind sprachlos, denn ihr Lindenbaum scheint zum Leben erwacht. Foto: Susanne Pohlmann up-down up-down Was steckt dahinter? Kurioser Fall in Hilter: Rinde von Wellendorfer Linde scheint zu wandern Von Susanne Pohlmann | 13.09.2022, 06:15 Uhr

Aufgrund der monatelangen Trockenheit im Frühjahr und Sommer zeigt die Natur ganz besondere Phänomene. In Wellendorf scheint ein Lindenbaum zum Leben erwacht, denn es sieht so aus, als wandere die Baumrinde davon. So beeindruckend hat es das im Garten von Familie Vinke bisher noch nicht gegeben.